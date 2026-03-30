Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este lunes, 30 de marzo

La jornada de este lunes, 30 de marzo, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 5201, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Resultados del Chontico Día y Noche: revise si fue uno de los ganadores en los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 5, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 30 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: 5201

Número de la quinta: 5

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 30 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

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El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 31 de marzo, desde las 2:30 p. m.