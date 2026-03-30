LOTERÍAS

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este lunes, 30 de marzo

Por medio de Telecaribe se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de marzo de 2026, 2:57 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores.
El Sinuano dejó nuevos ganadores. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

La jornada de este lunes, 30 de marzo, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 5201, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Resultados del Chontico Día y Noche: revise si fue uno de los ganadores en los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 5, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 30 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 5201
  • Número de la quinta: 5
YouTube video RQpPcaR4W1M thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 30 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes, 30 de marzo: consulte los números del premio mayor

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 31 de marzo, desde las 2:30 p. m.

Loterías

Resultados de La Tinka del 29 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 30 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados del Chontico Día y Noche: revise si fue uno de los ganadores en los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

Loterías

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes 30 de marzo: consulte los números del premio mayor

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales de los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

Loterías

Resultado Super Astro Luna del 29 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Loterías

Resultados El Sinuano Día y Noche hoy: los números de la suerte de este sábado, 28 de marzo de 2026

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este viernes, 27 de marzo de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche del jueves, 26 de marzo de 2026