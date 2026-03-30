La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales de los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

Resultado Super Astro Luna del 29 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad La Quinta, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6407 de este lunes, 30 de marzo de 2026, la combinación ganadora fue 5637, acompañada por La Quinta balota número 2.

Resultados del sorteo 6407 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5637

Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6408 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 29 de marzo de 2026: 5289 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 28 de marzo de 2026: 9973 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 27 de marzo de 2026: 4533 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 29 de marzo de 2026: 4953 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 28 de marzo de 2026: 1221 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 27 de marzo de 2026: 4953 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse este martes, 31 de marzo de 2026.