Super Astro Luna hoy: vea el resultado del último sorteo para el jueves 20 de noviembre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
21 de noviembre de 2025, 3:59 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de manera instantánea. Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del jueves, 20 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7945 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6155, con el signo Géminis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 20 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: número 0988, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 6752, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 8303, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 21 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 19 de noviembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías de hoyResultados Lotería

