Super Astro Luna hoy: vea el resultado del último sorteo para el sábado 8 de noviembre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 11:30 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Resultados de lotería Super Astro Luna | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de manera instantánea. Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del sábado, 8 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7933 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0338, con el signo Piscis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 7 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 7 de noviembre de 2025: número 5755, con el signo Cáncer
  • Sorteo del 6 de noviembre de 2025: número 4361, con el signo Leo
  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: número 4708, con el signo Géminis

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 9 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 5 de noviembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado

