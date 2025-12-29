Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

En la noche del lunes, 29 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7983 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0771, con el signo Piscis.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 28 de diciembre de 2025: número 6579, con el signo Tauro .

número con el signo . Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 4043, con el signo Libra .

número con el signo . Sorteo del 26 de diciembre de 2025: número 2151, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 30 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.

El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.