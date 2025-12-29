Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 4:05 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna Foto: Montaje de SEMANA

En la noche del lunes, 29 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7983 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0771, con el signo Piscis.

YouTube video iFFCRmrt_-k thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: número 6579, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 4043, con el signo Libra.
  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: número 2151, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 30 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Loterías

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Loterías

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes, 29 de diciembre

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Loterías

Ganadores de Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 27 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Más de Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Luna

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Sorteo número 4150

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes, 29 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Noticias Destacadas