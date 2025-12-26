Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

En la noche del viernes, 26 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7981 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2151, con el signo Leo.

YouTube video DKjto-bHNyo thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: número 5041, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 0370, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: número 7341, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 27 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Loterías

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

Loterías

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Loterías

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Loterías

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Loterías

Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del miércoles, 24 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Mas de Loterías

Sorteo 5 de septiembre.

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

El viernes 26 de diciembre se definió el número ganador del sorteo final del año.

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Siinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Lotería La Antioqueñita.

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores oficiales del 25 de diciembre

Noticias Destacadas