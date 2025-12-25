Loterías

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

Esta lotería juega todas las noches en Colombia.

26 de diciembre de 2025, 2:06 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy.
El jueves 25 de diciembre jugó la lotería Super Astro Luna a las 8:30 de la noche, como es usual.

  • Para esta jornada, los números ganadores son: 5041
  • Las últimas tres cifras: 041
  • Las últimas dos cifras: 41
  • Y el signo zodiacal ganador es: Piscis
¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

En este común juego de azar, miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

