Super Astro Luna hoy: verifique si ganó en el sorteo del 5 de octubre

Miles de colombianos siguen, cada noche, con expectativa a las transmisiones en vivo de los sorteos de loterías y distintos juegos de azar, soñando con ser los próximos en cambiar su vida gracias a un golpe de suerte.

Muchos participantes confían en números significativos, fechas memorables o combinaciones que consideran afortunadas, con la esperanza de obtener un premio que les permita cumplir sus mayores deseos.

Entre los juegos más reconocidos se encuentra Super Astro Luna, una modalidad que une cuatro cifras con un signo zodiacal, ofreciendo la posibilidad de acceder a un atractivo premio mayor.

Este domingo 5 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 7899, en el cual el premio principal —equivalente a 42.000 veces el valor apostado— correspondió a quienes eligieron la combinación 3867 junto con el signo Tauro.

La emisión oficial, transmitida por el Canal 1, confirmó los resultados ante el público.

Resultado ganador de Super Astro Luna del 5 de octubre de 2025

Número ganador: 3867

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 867

Signo zodiacal: Tauro

La siguiente cita con la suerte tendrá lugar este lunes, 6 de octubre de 2025, a las 10:40 p. m., con una nueva transmisión en directo por televisión y la publicación inmediata de los resultados en el portal oficial de Super Astro.

Este juego distribuye sus premios de acuerdo con la cantidad de aciertos logrados:

4 cifras + signo: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: 100 veces lo apostado.

Es importante recordar que todas estas actividades están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar su transparencia y legalidad. Los jugadores deben participar únicamente a través de puntos de venta autorizados para evitar fraudes o inconvenientes.