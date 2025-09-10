Suscribirse

Super Astro Luna hoy|Consulte el signo y números ganadores del último sorteo: 10 de septiembre

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 3:55 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del miércoles, 10 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7874 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2912, con el signo Libra.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 10 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: número 6243, con el signo Aries.
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8333, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: número 6191, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 11 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, martes 9 de septiembre

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

