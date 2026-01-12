Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Aquí puede comprobar su suerte y verificar si fue el afortunado ganador del premio tras acertar el número y el signo zodiacal del último sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
13 de enero de 2026, 2:01 a. m.
Resultados del Super Astro Luna de este lunes festivo 12 de enero del 2026.
Resultados del Super Astro Luna de este lunes festivo 12 de enero del 2026. Foto: Captura transmisión: Canal 1

En la noche de este lunes festivo, 12 de enero, se realizó el sorteo 7998 de la lotería Super Astro Luna, juego que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se confirmó que el número ganador del premio principal fue el 4446, correspondiente al signo Virgo.

A continuación, los resultados de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes 13 de enero de 2026 en su horario habitual. La transmisión será en vivo a través de Canal 1 y los resultados también podrán consultarse en la página oficial.

Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Loterías

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Loterías

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Loterías

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Loterías

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 10 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 9 de enero

Loterías

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 8 de enero

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes premios según la cantidad de aciertos:

  • 4 cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy. Foto: Getty Images // PagaTodo
Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo:

  • Elegir un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.
  • Asociar el número a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que el valor máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. Con la combinación exacta de número y signo zodiacal, los jugadores pueden acceder al premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Resultados del Super Astro Luna de este lunes festivo 12 de enero del 2026.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre.

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Lotería La Antioqueñita

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

Noticias Destacadas