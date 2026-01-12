Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

En la noche de este lunes festivo, 12 de enero, se realizó el sorteo 7998 de la lotería Super Astro Luna, juego que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se confirmó que el número ganador del premio principal fue el 4446, correspondiente al signo Virgo.

A continuación, los resultados de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes 13 de enero de 2026 en su horario habitual. La transmisión será en vivo a través de Canal 1 y los resultados también podrán consultarse en la página oficial.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes premios según la cantidad de aciertos:

4 cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.

2 cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo:

Elegir un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

Asociar el número a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que el valor máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. Con la combinación exacta de número y signo zodiacal, los jugadores pueden acceder al premio mayor de 42.000 veces lo apostado.