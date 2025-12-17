Loterías

Super Astro Luna resultado del sorteo del miércoles, 17 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de diciembre de 2025, 3:59 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo.
Este es el resultado del más reciente sorteo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

En la noche del miércoles 17 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7972 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9214, con el signo Leo.

YouTube video 7fXyXQ_zx4E thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: número 8532, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 7806, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: número 8178, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 18 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, último sorteo 4827

Loterías

Este es su día de suerte: ganadores de la lotería Super Astro Sol el miércoles 17 de diciembre

Loterías

Loterías de hoy, miércoles 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Loterías

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

Loterías

Resultados oficiales del Super Astro Luna del domingo 14 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Mas de Loterías

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, último sorteo 4827

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna resultado del sorteo del miércoles, 17 de diciembre de 2025

Lotería Astro Sol.

Este es su día de suerte: ganadores de la lotería Super Astro Sol el miércoles 17 de diciembre

Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo.

Loterías de hoy, miércoles 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Chontico Día y Noche

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Lotería La Antioqueñita.

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Sorteo 3132.

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

Noticias Destacadas