Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 3:58 a. m.
Super Astro Luna: así quedaron los resultados del 18 de diciembre de 2025.
Super Astro Luna: así quedaron los resultados del 18 de diciembre de 2025. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf) y (Astroluna)

En la noche del jueves 18 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7973 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7842, con el signo Capricornio.

YouTube video MVk-GEIOAaA thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de diciembre de 2025: número 9214, con el signo Leo.
  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: número 8532, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 7806, con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 19 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

