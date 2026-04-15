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Super Astro Sol del miércoles 15 de abril: estos son los números ganadores

Revise si la suerte estuvo de su lado en un nuevo sorteo de este reconocido juego de azar.

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Redacción Semana
15 de abril de 2026, 4:34 p. m.
Super Astro Sol.
Super Astro Sol. Foto: Getty Images

Este miércoles 15 de abril de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 1207
  • Los últimos tres dígitos: 207
  • Los últimos dos dígitos: 07
  • El signo zodiacal ganador es: Piscis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025
Super Astro Sol. Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images
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Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.