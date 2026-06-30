Resultados de la lotería Antioqueñita Día y Tarde de este 30 de junio: números ganadores

Las loterías continúan siendo uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia y en diferentes países del mundo. Cada sorteo reúne a miles de participantes que sueñan con obtener el premio mayor y transformar su situación económica o hacer realidad proyectos personales.

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Entre las opciones más populares del país se encuentra La Antioqueñita, que se caracteriza por realizar dos sorteos diarios: uno en la jornada de la mañana y otro en la tarde, ofreciendo así mayores oportunidades para los apostadores.

Este martes 30 de junio de 2026 se realizó el sorteo matutino número 6583 de La Antioqueñita. En esta ocasión, la combinación ganadora fue el 7558, acompañada de La Quinta, correspondiente a la balota número 8.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 30 de junio de 2026

Número ganador: 7558.

Quinta balota: 8.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 30 de junio de 2026

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

El funcionamiento de La Antioqueñita es sencillo. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, con dígitos que van del 0 al 9, para participar por los diferentes premios que entrega el sorteo. Además, el juego incluye la modalidad ‘La Quinta’, una balota adicional que incrementa las opciones de obtener premios de mayor valor.

El sorteo de la mañana se realiza habitualmente a las 10:00 a. m. de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos y días festivos el horario cambia y la transmisión se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.