Super Astro Sol el jueves 18 de diciembre: estos son los números ganadores del último sorteo

Esta lotería premia a los colombianos de lunes a sábado.

Redacción Loterías
18 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
Consulte el resultado del Super Astro Sol.
Consulte el resultado del Super Astro Sol. Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este jueves 18 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5313 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4055
  • Los últimos tres dígitos: 055
  • Los últimos dos dígitos: 55
  • Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer
Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

