¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

El domingo 4 de enero se celebró el sorteo número 7990 de la lotería Super Astro Luna, cuyo premio principal ofrece hasta 42.000 veces el valor de la apuesta. La transmisión oficial se realizó a través del Canal 1, donde se dio a conocer que el número ganador del premio mayor es el 7413, asociado al signo zodiacal Geminis.
Resultados recientes del Super Astro Luna
Estos son los números y signos que han resultado ganadores en los últimos sorteos:
- 2 de enero de 2026: número 0539, signo Cáncer.
- 1 de enero de 2026: número 2414, signo Acuario.
- 31 de diciembre de 2025: número 3294, signo Acuario.
- 30 de diciembre de 2025: número 0631, signo Escorpio.
El próximo sorteo se realizará el lunes 5 de enero de 2026, con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados oficiales estarán disponibles en la página web del Super Astro Luna.
Premios y modalidades de apuesta
El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:
- 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
- 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
- 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:
- Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.