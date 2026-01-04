Lotería

¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

Esta es una de las loterías más jugadas en el país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de enero de 2026, 2:13 a. m.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 4 de enero.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 4 de enero. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

El domingo 4 de enero se celebró el sorteo número 7990 de la lotería Super Astro Luna, cuyo premio principal ofrece hasta 42.000 veces el valor de la apuesta. La transmisión oficial se realizó a través del Canal 1, donde se dio a conocer que el número ganador del premio mayor es el 7413, asociado al signo zodiacal Geminis.

YouTube video 6U0oBQ1nB6s thumbnail

Resultados recientes del Super Astro Luna

Estos son los números y signos que han resultado ganadores en los últimos sorteos:

  • 2 de enero de 2026: número 0539, signo Cáncer.
  • 1 de enero de 2026: número 2414, signo Acuario.
  • 31 de diciembre de 2025: número 3294, signo Acuario.
  • 30 de diciembre de 2025: número 0631, signo Escorpio.

El próximo sorteo se realizará el lunes 5 de enero de 2026, con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados oficiales estarán disponibles en la página web del Super Astro Luna.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Loterías

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

Loterías

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Loterías

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Loterías

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Loterías

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Miloto: conozca los números para el sorteo del 2 de enero de 2026

Loterías

La Antioqueñita día y tarde del 1 de enero de 2026: estos son los números ganadores

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

VER MÁS

Lotería

Más de Loterías

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Resultados del sábado 3 de enero de 2026.

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Resaltados Baloto del 20 de septiembre.

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Como cada sábado, la Lotería del Cauca celebró su sorteo nocturno con atractivos premios.

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas