¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

El domingo 4 de enero se celebró el sorteo número 7990 de la lotería Super Astro Luna, cuyo premio principal ofrece hasta 42.000 veces el valor de la apuesta. La transmisión oficial se realizó a través del Canal 1, donde se dio a conocer que el número ganador del premio mayor es el 7413, asociado al signo zodiacal Geminis.

Resultados recientes del Super Astro Luna

Estos son los números y signos que han resultado ganadores en los últimos sorteos:

2 de enero de 2026: número 0539 , signo Cáncer.

número , signo Cáncer. 1 de enero de 2026: número 2414 , signo Acuario.

número , signo Acuario. 31 de diciembre de 2025: número 3294 , signo Acuario.

número , signo Acuario. 30 de diciembre de 2025: número 0631, signo Escorpio.

El próximo sorteo se realizará el lunes 5 de enero de 2026, con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados oficiales estarán disponibles en la página web del Super Astro Luna.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.