¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este martes 23 de diciembre

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

23 de diciembre de 2025, 3:20 p. m.
Este martes, 23 de diciembre, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9.No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6211 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 6001. Además, la quinta balota que salió fue la 5.

Resultados del sorteo 6213 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6001
  • Quinta balota: 5
Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6214 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 24 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 0759 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5529 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 20 de diciembre de 2025: 1812 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 1335 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5174 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 20 de diciembre de 2025: 4482 – Quinta balota: 2

Noticias Destacadas