¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 9 de abril de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 9 de abril de 2026, el número ganador fue 2486, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 9.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 2486

Quinta balota: 9

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 8 de abril de 2026: 1900 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 7 de abril de 2026: 5120 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 6 de abril de 2026: 5301 – Quinta balota: 2.

La Antioqueñita Tarde