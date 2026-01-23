Loterías

¿Tuvo suerte? Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números afortunados de los sorteos del 23 de enero

Las principales loterías arrojaron sus cifras ganadoras, dándole la posibilidad a un jugar de recibir un millonario premio.

Redacción Loterías
23 de enero de 2026, 4:37 p. m.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña.

En los últimos años, la lotería se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares, tanto en Colombia como en otros países. Entre los sorteos más consultados por los apostadores se destacan El Dorado, La Paisita y La Caribeña, algunos de los cuales incluyen La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y aumenta las opciones de premio.

Durante la jornada más reciente se conocieron los resultados de estos juegos. El Dorado realizó su sorteo a las 11:00 de la mañana, momento en el que fueron divulgados los números ganadores junto con sus respectivas series y modalidades.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1942.
  • La Quinta: 3.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

En Antioquia, la atención se centró en La Paisita Día, cuyo sorteo tuvo lugar a la 1:00 de la tarde, mientras los jugadores aguardaban con expectativa el resultado. La siguiente edición quedó programada para las 6:00 de la tarde.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 0226.
  • La Quinta: 8.
El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Por su parte, en la región Caribe se llevó a cabo el sorteo de La Caribeña Día a las 2:30 de la tarde, seguido de cerca por miles de participantes. La próxima oportunidad para este juego está prevista para las 10:30 de la noche.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Noticias Destacadas