Suscribirse

Loterías

Último sorteo del mes de la Lotería de Bogotá: número ganador del premio mayor, jueves 27 de noviembre

La Lotería de Bogotá cerró noviembre con su tradicional sorteo semanal.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de noviembre de 2025, 3:33 a. m.
La Lotería de Bogotá mantiene un esquema de premios secos que beneficia a múltiples jugadores.
El sorteo semanal volvió a generar expectativa entre los apostadores de la capital. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá cerró el mes de noviembre con un nuevo sorteo, realizado este jueves 27 a las 10:25 p. m., tal como ocurre cada semana. El premio mayor, fijado en $10.000 millones, volvió a captar la atención de miles de apostadores dentro y fuera de la capital.

Número ganador del premio mayor

  • Número: 6745
  • Sorteo: 046
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 27 de Noviembre de 2025

Resultado de los 3 últimos sorteos

El sorteo de este jueves se convirtió en uno de los más seguidos del mes, no solo por el monto del premio mayor, sino también por el comportamiento de las últimas semanas. La Lotería de Bogotá, que solo juega los jueves, tuvo estos resultados previos:

  • 20 de noviembre de 2025: 4429 – Serie 142
  • 13 de noviembre de 2025: 8957 – Serie 256
  • 6 de noviembre de 2025: 3290 – Serie 191

Plan de premios: una bolsa de oportunidades

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá ofrece un esquema amplio de incentivos económicos para quienes juegan billete o fracción.

Número ganador de la lotería de Bogotá.
Los interesados pueden adquirir la lotería en la web oficial o en puntos físicos autorizados. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

El plan vigente es el siguiente:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones cada uno
  • 3 premios secos: $200 millones cada uno
  • 6 premios secos: $50 millones cada uno
  • 10 premios secos: $20 millones cada uno
  • 30 premios secos: $10 millones cada uno

Este plan convierte cada sorteo en una oportunidad significativa para quienes adquieren el billete completo o una fracción, disponible a $18.000 el billete y $6.000 cada fracción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

2. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

3. Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

4. Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

5. Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotápremioNúmeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.