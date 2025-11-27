Loterías
Último sorteo del mes de la Lotería de Bogotá: número ganador del premio mayor, jueves 27 de noviembre
La Lotería de Bogotá cerró noviembre con su tradicional sorteo semanal.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La Lotería de Bogotá cerró el mes de noviembre con un nuevo sorteo, realizado este jueves 27 a las 10:25 p. m., tal como ocurre cada semana. El premio mayor, fijado en $10.000 millones, volvió a captar la atención de miles de apostadores dentro y fuera de la capital.
Número ganador del premio mayor
- Número: 6745
- Sorteo: 046
Resultado de los 3 últimos sorteos
El sorteo de este jueves se convirtió en uno de los más seguidos del mes, no solo por el monto del premio mayor, sino también por el comportamiento de las últimas semanas. La Lotería de Bogotá, que solo juega los jueves, tuvo estos resultados previos:
- 20 de noviembre de 2025: 4429 – Serie 142
- 13 de noviembre de 2025: 8957 – Serie 256
- 6 de noviembre de 2025: 3290 – Serie 191
Plan de premios: una bolsa de oportunidades
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá ofrece un esquema amplio de incentivos económicos para quienes juegan billete o fracción.
El plan vigente es el siguiente:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones cada uno
- 3 premios secos: $200 millones cada uno
- 6 premios secos: $50 millones cada uno
- 10 premios secos: $20 millones cada uno
- 30 premios secos: $10 millones cada uno
Este plan convierte cada sorteo en una oportunidad significativa para quienes adquieren el billete completo o una fracción, disponible a $18.000 el billete y $6.000 cada fracción.