Verifique si ganó la lotería este viernes 13 de febrero: Super Astro Sol jugó su último sorteo

Cada tarde se juega un nuevo sorteo de esta reconocida lotería.

Redacción Loterías
13 de febrero de 2026, 4:17 p. m.
Lotería Súper Astro Sol.
Lotería Súper Astro Sol. Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este viernes, 13 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5356 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 9280
  • Los últimos tres dígitos: 280
  • Los últimos dos dígitos: 80
  • El signo zodiacal ganador es: Capricornio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

YouTube video pGPiFM3rgeM thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

