93 por ciento de los reportes de los colombianos en DataCrédito son positivos

¿Qué representa Experian como compañía?

Clariana Carreño Mallarino: Experian es una empresa global enfocada en data, analítica, tecnología y líder mundial en servicios de información. Utilizamos el poder de los datos y la tecnología para ayudar a las personas y a las organizaciones a entender y administrar de mejor forma su situación crediticia, minimizar el riesgo de fraude y descubrir nuevas oportunidades comerciales Esto con el objetivo de mejorar la salud financiera y promover economías más sanas. Hoy en el mundo somos más de 21.700 colaboradores que operan en 30 países. En Colombia nos reconocen como DataCrédito Experian.

¿Cómo promueven la inclusión financiera?

C. C. M.: Nuestro objetivo es ayudar a los consumidores a generar conciencia de la importancia de construir su historia de crédito, proteger el ahorro, y democratizar y mejorar las oportunidades de acceso al crédito.

¿Por qué es importante el historial crediticio?

C. C. M.: La construcción de una historia de crédito genera una garantía reputacional a los ciudadanos que les permite acceder a más y mejores condiciones de crédito. Ese historial es una carta de presentación ante las entidades financieras al momento de otorgar un crédito, esto permite que personas sin garantía real puedan acceder al crédito y por lo tanto se promueva la democratización del crédito.

¿Cómo se construye la historia de crédito?

C. C. M.: El historial crediticio de cada ciudadano lo construye DataCrédito a partir de la información sobre el hábito de pago que informan las entidades que otorgan crédito. Lo importante es entender que no se debe estigmatizar esa historia de crédito. De hecho el 93 por ciento de los reportes son positivos, esto quiere decir que los colombianos, en su gran mayoría, asumen los compromisos financieros con responsabilidad.

¿Dónde pueden consultar los ciudadanos su historial crediticio?

C. C. M.: En www.midatacrédito.com está disponible la consulta totalmente gratuita de la historia de crédito, así como tips de educación financiera para promover la toma de decisiones informadas. Allí también tienen la opción de activar notificaciones gratuitas sobre aperturas de nuevas obligaciones financieras para evitar ser víctima de fraude y suplantación de identidad.

¿Es cierto que cada consulta impacta el score crediticio ?

C. C. M.: Es un mito. Las huellas por consultas de la historia de crédito y las aplicaciones a crédito de los ciudadanos no son una variable que se utilice para el cálculo del score de crédito, por lo que no tiene ningún efecto en la definición del perfil de riesgo para los otorgamientos. Lo que sí es importante es que esas consultas se vean reflejadas en la historia de crédito para poder generar alertas y que el ciudadano pueda determinar si es víctima de fraude o suplantación de identidad.

La invitación, reitero, es que se puedan apoyar en DataCrédito Experian para la construcción de su historia de crédito. Que cada colombiano sepa que puede acceder de manera gratuita a www.midatacrédito.com para consultar su historia, recibir notificaciones sobre cualquier cambio en sus obligaciones de crédito y trabajar en construir una buena salud financiera.