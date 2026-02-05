Opinión

¿Cómo garantizar la seguridad energética en tiempos de cambio climático?: en la riqueza hídrica puede estar la respuesta

Con un enorme potencial de crecimiento en los próximos años, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas se convierten en una alternativa económica y ambientalmente sostenible para enfrentar la transición energética en el país.

Catalina Rueda*
5 de febrero de 2026, 9:01 p. m.
Las PCH de EPM suman una capacidad efectiva neta de 124 MW.
Las PCH de EPM suman una capacidad efectiva neta de 124 MW.

En los últimos años, en Colombia hemos empezado a discutir la ‘transición energética’ como si el problema central fuera sustituir una tecnología por otra, en este caso la térmica por eólica, solar, entre otras. Ese es un error conceptual. El sistema eléctrico no existe para cumplir metas ideológicas ni para lucir bien en discursos: existe para garantizar energía con calidad y a precios competitivos. Esa debería ser la prioridad. Todo lo demás es instrumental.

El país no enfrenta hoy un dilema entre ‘limpio’ y ‘sucio’. De hecho, según un estudio elaborado por The London School of Economics para el Ministerio de Energía, Colombia ya tiene una de las matrices más limpias del mundo, pues representa cerca del 0,54% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero. Incluso, si se hicieran esfuerzos heroicos, su impacto sobre el problema climático global sería marginal. La verdadera solución recae sobre las grandes economías, donde un ciudadano emite en promedio siete veces más CO₂ al año que un colombiano.

Eso no significa que Colombia no deba hacer nada. Significa que su política energética debe ser inteligente y adaptada a nuestra realidad, no simbólica. La discusión real es otra: ¿Cómo garantizar seguridad energética en un contexto de crecimiento de la demanda, variabilidad climática y presión sobre los precios? Aquí hay dos objetivos ineludibles: tener energía siempre disponible y mantener precios competitivos.

Para lo primero, el sistema necesita generación gestionable. La solar y la eólica son fundamentales para diversificar, pero son, por definición, intermitentes. Producen cuando hay sol o viento, no cuando el país lo necesita. Y esto, repito, no es un juicio ideológico: es física.

Catalina Rueda, Directora Ejecutiva de CEERA, asociación nacional que reúne a las empresas vinculadas a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y a las Centrales A Filo de Agua (RoR).

Noticias Destacadas