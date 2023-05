¿Cómo impulsar los negocios en tiempos de incertidumbre? Así se desarrolla la resiliencia empresarial

¿Por qué la resiliencia empresarial se ha vuelto tan importante para afrontar los retos económicos y sociales que hoy tiene el país?

Lilian Perea: La resiliencia es fundamental para asegurar la continuidad y el éxito de las empresas porque a través de esta se pueden desarrollar capacidades de resistencia y de adaptación al cambio, que serán claves para tener una mejor operatividad y sostenibilidad. Además, es fundamental impulsar la resiliencia organizacional a nivel interno, a través del liderazgo, la empatía y la inteligencia emocional. Esto no solo generará mayor motivación, sino que se verá reflejado en ideas más creativas que contribuirán a la transformación de las organizaciones.

¿De qué manera este concepto se está aplicando en Bayport Colombia?

L.P: Mediante un proceso de formación y liderazgo interno para adaptarnos al cambio, que incluye priorizar la salud física y emocional. Fomentamos la presencia de perfiles de personas ágiles y dinámicas, a través de una alineación estratégica que le apunta a un objetivo en común. De hecho, recientemente, Bayport hizo un evento llamado ‘Paso al éxito’ en el que participaron 1.450 personas que hacen parte de la organización. En este espacio hubo una charla de resiliencia dirigida por la conferencista internacional Margarita Pasos, quien compartió herramientas claves que las empresas pueden utilizar para afrontar e impulsar su negocio, específicamente en épocas de recesión.

¿Cómo han buscado llegar con este mensaje a sus clientes?

L.P: Hemos creado vínculos de confianza con ellos para darles segundas oportunidades cuando todo el mundo les está cerrando las puertas, teniendo en cuenta que muchos han sido reportados o no tienen acceso a créditos. Por eso, buscamos brindar un nuevo horizonte financiero mediante cursos de educación financiera, con el objetivo de que mejoren su score crediticio y tengan acceso nuevamente a la banca, incluso con mejores tasas.

En su experiencia, ¿cuáles son las claves que debe tener en cuenta un negocio en tiempos de recesión?

L.P: Para el ser humano no hay nada más difícil que vivir en un mundo de incertidumbre, que un día puedas vender y tener claros unos objetivos, y al otro día no. En este sentido, es clave tener optimismo, creer en que sí lo puedes hacer y pensar en cómo lo vas a lograr. En segundo lugar, tener una dosis de creatividad porque si se hacen las mismas cosas todos los días, obtienes los mismos resultados; mientras que al salir un poco de la caja, se logran cosas diferentes. Finalmente, es clave pasar la página. A veces nos quedamos en el pasado o nos empezamos a preocupar mucho por el futuro pensando en cosas que generan mayor incertidumbre. Lo importante es el hoy y el ahora, y en el proceso, se logran poco a poco los resultados.

En momentos de crisis la comunicación se vuelve una herramienta clave, ¿de qué manera la utilizan para generar tranquilidad entre los inversionistas?

L.P: Nosotros manejamos un proceso de comunicación transparente con los clientes, pero también con los colaboradores y otras audiencias. Mediante una comunicación eficaz, claridad sobre la situación de la empresa y las expectativas a futuro, le damos tranquilidad financiera a los inversionistas, con los que tenemos diálogos sobre cómo lograr esa milla extra, potenciar los resultados y sobresalir de cara a la competencia. Así mismo, transmitimos las novedades del negocio desde diversos canales y medios de comunicación. También contamos con un canal de servicio al cliente, disponible 24 horas, para resolver cualquier duda de manera oportuna.

El liderazgo femenino es cada vez más visible y relevante para el mundo corporativo, ¿de qué manera se promueve desde la organización que lidera?

L.P: En Colombia hemos avanzado muchísimo en el liderazgo femenino, sí existe un proceso de transformación. Pero yo no creo en las cuotas, porque este no debe ser un proceso forzado, al contrario, creo que se debe ver cómo inspirar a otras mujeres desde ese liderazgo para que tomen la iniciativa. Por ejemplo, desde Bayport hemos creado programas de mentoría al interior de la organización, de coaching para llevar a las mujeres a querer dar ese salto. Ha sido clave que ellas no tengan que escoger entre su vida personal y su vida laboral, sino que empiecen a ver cómo a través de redes de apoyo pueden llegar a combinar las dos cosas a través de programas de equidad y de justicia.

La salud emocional también es vital para afrontar de mejor manera las adversidades, ¿qué tipo de iniciativas lidera la compañía en este sentido?

L.P: Buscamos que las personas se sientan en un entorno seguro, para esto realizamos análisis psicométricos para entender cómo está la persona y la población, y a partir de esos resultados adaptamos nuestro programa de bienestar integral que se llama Bayport Vital, el cual hace parte del área de talento humano. Desde allí fomentamos el autocuidado de la salud física y mental a través de charlas emocionales y ejercicios con el acompañamiento de psicólogos. En estos espacios se abordan temas asociados a cómo enfrentar los desafíos de la vida, un duelo o adaptarse a situaciones inesperadas.

