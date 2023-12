¿Cómo protegerse de un ataque cibernético? Estas son las recomendaciones de Gamma Ingenieros para empresas y ciudadanos

Carolina Masso: Nuestro país ha estado trabajando en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, por ejemplo, a través del CONPES 3701 del 2011 que es una política para la ciberseguridad y ciberdefensa, o el CONPES 3854 del 2016 que es toda la política nacional de seguridad digital, y el más reciente que es el 3995, enfocado en la confianza y seguridad digital, a través del cual los ciudadanos pueden explorar los sitios web con tranquilidad. A pesar de que existen estos lineamientos, aún hay una brecha significativa porque no existen leyes que reglamenten todos esos COMPES. Por ejemplo, no hay una normatividad que obligue a las empresas a declarar abiertamente que han sido hackeadas y cuáles fueron los datos extraídos que perdieron. Muchas empresas son honestas y éticas, y lo informan al país a pesar de que pueden perder mucho, como la confianza de la marca. En cambio, hay otras que prefieren quedarse en silencio. Ahí hay un hueco de política pública.

C.M: Siempre he dicho que hay tres tipos de empresas: las que fueron atacadas, las que van a ser atacadas y las que ya están siendo atacadas. En el último caso, la resiliencia es muy importante para saber cómo recuperarse. Todo el tema de prevención también es clave, por eso mi recomendación principal es tener varias copias de seguridad, no solamente en una nube, sino también en físico para recuperar la información lo más pronto posible. Otra de mis recomendaciones es omitir abrir los enlaces que envían por correo, de hecho, es más seguro dirigirse directamente a los website principales. Además, hay delincuentes que no solamente buscan robarse la información y pedir una recompensa a cambio -que es lo más común-, sino que también existen wipers, quienes solo quieren robarse la información para borrarla. La información es la nueva arma de los países para atacarse entre sí, por ejemplo, los wipers fueron muy famosos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque el dinero o rescate era lo de menos, allá solo usaron esta dinámica para generar daños directos.