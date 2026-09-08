El jazz se toma Bogotá con un cartel de artistas de lujo. Conozca la programación del Festival Internacional de Jazz 2026

Este mes de septiembre, Bogotá tendrá al jazz como protagonista. Del miércoles 9 al jueves 17, músicos de distintas generaciones y países tendrán un espacio para brillar en el Festival Internacional de Jazz 2026, con una programación que avivará cada una de las fases del género y su transformación a lo largo de la historia. La casa de este encuentro será el Teatro Colsubsidio.

El viaje comenzará el 9 de septiembre con Al Di Meola, uno de los guitarristas más influyentes del jazz contemporáneo, quien llegará por primera vez a Colombia junto a su banda. Su carrera ha transitado por el jazz fusión, el rock, el flamenco, el tango y las músicas del mundo, una trayectoria que anticipa el espíritu de esta edición.

Al día siguiente, el escenario recibirá a Skokiaan Brass Band, agrupación francesa que parte de la tradición de las bandas de metales de Nueva Orleans para incorporar elementos de second line, funk, soul, ritmos afrocaribeños y highlife africano. Su presentación ampliará el recorrido hacia sonidos que dialogan con el jazz sin limitarse a sus formas tradicionales.

El 11 de septiembre será el turno de David Sánchez Quartet. El saxofonista puertorriqueño, ganador de un Grammy y un Latin Grammy, llegará con una propuesta que conecta el jazz moderno con las raíces afrocaribeñas. Parte de su trabajo también ha explorado tradiciones musicales de lugares como San Basilio de Palenque y Palomino.

La música dará paso entonces a una experiencia ligada a la formación. El 12 de septiembre se presentará Sant Andreu Jazz Band, un proyecto que nació en Barcelona bajo la dirección de Joan Chamorro. La agrupación se ha convertido en un referente internacional de formación musical y práctica jazzística, con varias generaciones de jóvenes músicos que han pasado por sus filas.

Después de ese recorrido internacional, el festival volverá la mirada hacia Colombia. El 16 de septiembre, Harlinson Lozano Quinteto & Figaro’s Jazz Club reunirá a músicos de Colombia y Cuba para cruzar la improvisación contemporánea con las músicas afrocolombianas, el Pacífico, el currulao y el latin jazz. El concierto también marcará el estreno en Bogotá de Redbone, el trabajo más reciente de Harlinson Lozano.

Harlinson Lozano Quinteto & Figaro's Jazz Club propone un encuentro con el jazz colombiano que cruza la improvisación y la creación contemporánea con expresiones afrocolombianas. Foto: cortesía / A.P.I.

El cierre será el 17 de septiembre con Chano Domínguez, Javier Colina y Guillermo McGill. Los tres referentes de la escena europea volverán a encontrarse después de más de dos décadas para explorar el vínculo entre el jazz y el flamenco a través de la improvisación y la tradición.

Adicionalmente, hasta el próximo 27 de septiembre, el Centro Nacional de las Artes desarrollará Jazz Expandido, una temporada que reunirá artistas de Colombia, Brasil, Países Bajos, Costa de Marfil, España e Italia alrededor de propuestas que incorporan músicas de raíz, reggae, improvisación y sonidos sinfónicos, entre otras expresiones.

Luego vendrá Jazz al Parque. Este evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre en el Parque El Country, con entrada gratuita. Esta edición pondrá la mirada sobre Latinoamérica y la manera en que sus ritmos, tradiciones e identidades han transformado el lenguaje del jazz, aunque también habrá invitados de Norteamérica y Europa.

La programación reunirá propuestas de Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile. Entre los invitados internacionales estarán Arturo O’Farrill, de Estados Unidos; Balta, de Uruguay; Cimafunk, de Cuba; Iraida Noriega y Tlapalería Don Chuy, de México, y Uli Costa - Afrosambajazz, de Brasil.

A todos ellos se sumarán los colombianos Domingo Sánchez - Territorio Gauta, Madera Jazz y Ricardo Gallo Cuarteto, además de ocho propuestas distritales. De esta manera, septiembre convertirá distintos escenarios de Bogotá en puntos de encuentro para un género que, más que permanecer estático, ha construido buena parte de su historia a partir del intercambio con otros géneros.