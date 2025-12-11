El modelo de marketing que podría cambiarlo todo en 2025 ya está en Colombia

HubSpot presentó en la capital colombiana una nueva filosofía de marketing que busca dejar atrás el tradicional embudo de conversión y reemplazarlo por un ciclo continuo de aprendizaje impulsado por inteligencia artificial. La propuesta, llamada The Loop, surge en un momento en el que los hábitos digitales de los consumidores han cambiado de forma drástica y han puesto en entredicho los modelos clásicos de atracción y retención de clientes.

La compañía sostiene que el embudo dejó de ser una representación real del comportamiento de los usuarios, especialmente en un entorno donde el consumo de información se fragmenta entre redes sociales, plataformas de video corto, pódcasts y asistentes de IA.

De acuerdo con datos citados por HubSpot, cerca del 60 % de las búsquedas en Google se quedan sin clic, lo que evidencia una mayor dispersión de la atención y un aumento de las consultas que se resuelven sin necesidad de visitar un sitio web. Para los ejecutivos de la empresa, este fenómeno obliga a que las marcas replanteen la manera en que se relacionan con sus audiencias.

The Loop reemplaza el embudo tradicional con un ciclo continuo que ajusta campañas en tiempo real. | Foto: Getty Images

Shelley Pursell, directora senior de Marketing para Latinoamérica y España, explicó durante la presentación que el concepto de The Loop no pretende descartar el inbound marketing, sino actualizarlo. Según dijo, las metodologías no desaparecen, sino que se transforman al ritmo de los cambios tecnológicos y sociales. La ejecutiva señaló que la discusión ya no gira en torno a si la inteligencia artificial reemplazará a los profesionales, sino a cómo los equipos integrarán estas herramientas para obtener mejores resultados y construir experiencias más relevantes.

La filosofía presentada por HubSpot se basa en cuatro movimientos conectados entre sí: definir, adaptar, amplificar y optimizar. En la etapa de definición, las empresas establecen su identidad, propósito y tono antes de recurrir a algoritmos. Luego, en la fase de adaptación, la IA se emplea para crear y personalizar contenido a gran escala.

La amplificación busca llevar ese contenido a los espacios donde se encuentran los usuarios, desde TikTok hasta newsletters o plataformas donde la inteligencia artificial responde directamente por las marcas. Finalmente, la optimización convierte cada interacción en un insumo inmediato para ajustar campañas, algo que antes podía tomar meses.

Para HubSpot, los equipos híbridos entre humanos y algoritmos serán claves para reducir costos y crear contenido relevante. | Foto: Getty Images

El modelo funciona como un ciclo permanente y no como una ruta que culmina en una conversión. Según HubSpot, esto permite que las empresas midan con mayor precisión, reaccionen más rápido y reduzcan costos operativos al combinar análisis de datos y creatividad. La compañía asegura que los equipos híbridos, donde humanos y algoritmos trabajan de manera conjunta, serán determinantes para enfrentar la saturación de información y la pérdida de atención del público.