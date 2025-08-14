Foundever: generar valor en las comunidades

El plan de responsabilidad social de Foundever tiene un objetivo claro: generar un impacto real en las comunidades más necesitadas del país. El compromiso incluye el acompañamiento a la infancia, adultos mayores y animales rescatados.

“Crear un valor agregado a la labor de nuestros empleados ha sido significativo, y que esa labor tenga amor, pasión por las comunidades, y que podamos dejar un granito de arena en el desarrollo social del país es lo que siempre hemos priorizado dentro de este proceso”, afirma Catherine Hadechini, Vicepresidente de Operaciones y Country Manager de Foundever en Colombia.

A través del voluntariado de sus empleados, la empresa ha apoyado a 34 fundaciones, donado más de 1.000 productos y realizado más de 6.000 horas de servicio social. También han participado en programas educativos para el fortalecimiento del bilingüismo junto con los gobiernos locales de Barranquilla y Cali.