Las más de 100 obras que ejecuta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá impactan a todo el territorio metropolitano

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá avanza en un plan de infraestructura que incluye más de 100 obras en ejecución en los diez municipios de la subregión, con inversiones que superan el billón de pesos. Estos proyectos abarcan desde conectividad vial y movilidad sostenible hasta intervenciones en espacio público, educación, salud y gestión del riesgo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y responder al crecimiento urbano del territorio.

Intervención en el nodo de Mayorca

En ese contexto, una de las intervenciones más relevantes es el intercambio vial de Mayorca, ubicado entre Envigado y Sabaneta, donde ya avanzan las obras en la intersección de la calle 50 Sur con la avenida Las Vegas. Este proyecto busca transformar uno de los puntos más congestionados del sur del Valle de Aburrá mediante la construcción de un puente elevado y la reorganización del tráfico, beneficiando a más de 560.000 habitantes y mejorando significativamente la movilidad en este corredor.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá avanza en un plan de infraestructura que incluye más de 100 obras en ejecución en los diez municipios de la subregión. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La intervención, que tiene una inversión total de $58.700 millones, es desarrollada de manera conjunta entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las administraciones municipales de Envigado y Sabaneta. De ese total, el Área Metropolitana aporta $53.187 millones.

Para responder a esta demanda, la obra contempla la construcción de un puente elevado de 150 metros de longitud y 15 metros de ancho, con cuatro carriles que permitirán el tránsito continuo por la avenida Las Vegas en ambos sentidos.

Impacto en movilidad y espacio público

Además de mejorar la circulación vehicular, el intercambio vial de Mayorca contempla la construcción de 8.448 metros cuadrados de espacio público, 1,2 kilómetros de ciclorrutas y 900 metros de andenes, lo que fortalecerá la movilidad peatonal y en bicicleta.

La obra también incluye el traslado de redes de servicios públicos en al menos 12 vías cercanas, lo que evidencia la complejidad técnica de la intervención.

El inicio de esta infraestructura en Mayorca refleja una apuesta regional por mejorar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. Su articulación con proyectos como el Puente La Limona y otras obras metropolitanas en ejecución evidencia una estrategia integral que busca responder a las necesidades de conectividad y calidad de vida en la subregión.

Mayorca y Puente La Limona: eje de la conectividad

El intercambio vial de Mayorca se complementa con otras intervenciones estratégicas en el sur del Valle de Aburrá. Entre ellas se destaca la construcción del Puente La Limona, en Itagüí, junto con la ampliación de 1,5 kilómetros de vía en límites con San Antonio de Prado, Medellín.

Esta obra, con una inversión cercana a los $41.000 millones, beneficiará a más de 500.000 personas y hace parte de la misma estrategia de mejoramiento de la conectividad en corredores clave del área metropolitana.

Ambos proyectos están diseñados para aliviar la congestión en vías como la avenida Las Vegas y la autopista Sur, por donde se movilizan diariamente miles de vehículos.

Más de 100 obras en ejecución en el Valle de Aburrá

Durante este año, se ejecutarán 104 obras en en el territorio metropolitano, que abarcan diferentes conceptos de infraestructura, como conectividad vial, educación, salud, espacio público, movilidad sostenible y gestión del riesgo. Para este conjunto de proyectos, se destinan recursos por un billón de pesos, en obras que son solicitadas por la ciudadanía y que contribuyen a su bienestar.

Durante este año, se ejecutarán 104 obras en en el territorio metropolitano. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Planificar el bienestar de las comunidades, y sus habitantes, es determinante para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). En ese propósito, y en articulación con las alcaldías del Distrito de Medellín y los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, la entidad avanza con la ejecución de los proyectos priorizados para este periodo.