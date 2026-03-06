Medellín cerró 2025 con más de 1.800 obras y avances sociales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó ante el Concejo Distrital el balance de su gestión correspondiente a 2025, en el marco del ejercicio anual de rendición de cuentas. Durante su intervención, el mandatario destacó avances en infraestructura, desarrollo social, seguridad y crecimiento económico que, según explicó, reflejan una transformación visible en la ciudad.

Uno de los principales puntos del informe fue la ejecución de más de 1.800 obras contempladas dentro del cuatrienio, con una inversión aproximada de 8 billones de pesos. Estas intervenciones abarcan infraestructura deportiva, cultural y educativa, así como proyectos de mejoramiento urbano.

Según el balance presentado, la administración ha recuperado cerca de 13 millones de metros cuadrados de espacio público y ha intervenido más de 63 kilómetros de vías en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo la conectividad y la movilidad.

Entre los proyectos estratégicos mencionados por la administración se encuentran los avances del Metro de la 80, considerado una obra clave para la movilidad sostenible en la ciudad. Así mismo, se destacan la construcción de diez megacolegios, la implementación de los Recreos Deportivos y Culturales y la creación de ocho nuevos jardines infantiles del programa Buen Comienzo, iniciativas orientadas a ampliar la infraestructura educativa y social de Medellín.

En el sector educativo, el informe señala una reducción en la tasa de deserción escolar, que pasó de 5,4% a 2,4%. De acuerdo con la administración distrital, este resultado está relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos y el desarrollo de nuevas infraestructuras que buscan mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

El programa Buen Comienzo también amplió su cobertura y ahora brinda atención durante los 365 días del año. A través de esta estrategia, los niños reciben paquetes alimentarios y pedagógicos durante fines de semana y periodos de vacaciones, además de acompañamiento nutricional para la totalidad de los beneficiarios.

En cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027, la administración reportó avances significativos. El informe señala que el cumplimiento de metas alcanzó el 97% en 2025 y el 57,35% en lo que va del cuatrienio, lo que, según la Alcaldía, evidencia una etapa de ejecución de los proyectos priorizados dentro de la agenda de gobierno.

El balance también destacó indicadores económicos favorables. Medellín registró una tasa de desempleo del 6,7%, la más baja del país según la administración. Además, más de 50.000 personas recibieron apoyo en procesos de generación de ingresos, mientras que los grandes eventos realizados en la ciudad generaron cerca de 169.000 empleos entre directos e indirectos.

En materia social, el informe reporta una disminución en la inseguridad alimentaria en los hogares, que pasó de 28 a 19%. Así mismo, la desnutrición infantil se redujo de 1,1% a 0,4%, lo que permitió registrar cero muertes por esta causa durante 2024 y 2025, según los datos presentados por la administración distrital.

En el sector salud, el Distrito informó inversiones por 418.000 millones de pesos desde 2024 para fortalecer la red pública hospitalaria. Estas inversiones buscan mejorar la atención y ampliar los servicios disponibles para la ciudadanía.

El informe también destacó avances en seguridad. Medellín mantiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 50 años, con alrededor de 12 casos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el balance, febrero fue el mes menos violento en cinco décadas y se registró una reducción en varios delitos, además de la captura de 16 cabecillas de estructuras criminales.

Finalmente, el alcalde señaló que en 2026 la administración continuará acelerando la ejecución de proyectos estratégicos con el objetivo de consolidar las metas del plan de desarrollo y fortalecer la infraestructura social, educativa y económica de la ciudad.