Regresa el Festival El Dorado, el evento insignia de la creatividad colombiana

Adicionalmente, este evento ofrecerá un programa académico de capacitación y aprendizaje impartido por líderes mundiales en diversas disciplinas. Entre ellos se destaca ‘See It Be It Latam’, la iniciativa de Cannes Lions que busca contrarrestar la desigualdad de género en la industria . La convocatoria contó con 183 aplicaciones de 14 países de la región, y se seleccionaron 12.

‘See It Be It’ será liderado por Senta Slingerland, la reconocida ponente en el circuito internacional, que inspira sobre el valor de la creatividad, la comunidad, la diversidad y el futuro del trabajo. “Como fundadora del programa See It Be It de Cannes Lions en el 2014, estoy emocionada de traerlo de vuelta a Colombia por sexto año consecutivo. El programa fue originalmente creado para abordar el desequilibrio de género en nuestra industria, y con ello, todos los estereotipos dañinos que existen en la publicidad y el mercadeo”, concluyó Slingerland.