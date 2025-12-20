Ferias y fiestas

San Juan y San Pedro: la celebración que convirtió al Huila en símbolo cultural

Con más de seis décadas de historia, la fiesta de San Juan y San Pedro combina cultura, desarrollo económico y proyección internacional. Así se vivirá este año.

20 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
En 2026, el Festival del Bambuco llegará a su edición 65 con el propósito de resaltar sus raíces y celebrar el buen momento de un departamento que mira al futuro con optimismo.
Colombia tiene fiestas que trascienden el calendario y se convierten en símbolos nacionales. En ese grupo privilegiado se encuentra el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una celebración que en 2026 llegará a su edición número 65, consolidándose como una de las fiestas culturales más importantes, tradicionales y reconocidas del país.

Durante más de seis décadas, el festival ha unido la identidad del Huila a través de música, danza y alegría popular, hasta convertirse en un referente obligado de la cultura colombiana. Cada mes de junio, Neiva y los 37 municipios del departamento reciben a miles de visitantes atraídos por una fiesta que combina una organización eficiente con estándares de producción comparables a los grandes eventos nacionales, despliegue artístico y profundidad cultural.

Así es el paraíso folclórico del Huila, un colorido pueblo de tierras ricas en café y cuerpos de agua

El Festival del Bambuco no es solo regional: convoca al país entero y, cada vez con mayor fuerza, a visitantes internacionales. La importancia del evento radica en su capacidad de mostrar, en pocos días, la riqueza cultural del Huila. Su programación integra música tradicional como rajaleñas y bambucos, desfiles folclóricos multitudinarios, muestras artesanales y gastronómicas, y encuentros culturales. Los conciertos de la Calle del Festival, que reúnen artistas nacionales e internacionales, convierten a la ciudad en una gran fiesta a cielo abierto.

La fuerza cultural del Festival del Bambuco coincide con un buen momento para el Huila.
El turismo, impulsado por eventos de esta magnitud, se ha consolidado como un sector estratégico y ya representa cerca del 3,8 por ciento del PIB departamental. Foto: Gobernación del Huila, API

Tradición y futuro

La fuerza cultural del Festival del Bambuco coincide con un buen momento para el Huila. El turismo, impulsado por eventos de esta magnitud, se ha consolidado como un sector estratégico y ya representa cerca del 3,8 por ciento del PIB departamental. A ello se suma una propuesta turística diversa: el desierto de la Tatacoa, los parques arqueológicos de San Agustín e Isnos, las aguas termales de Rivera, la Ruta Mágica del Café y la riqueza de todos los pisos térmicos de la región ofrecen incentivos adicionales para los visitantes.

Las cifras sociales y económicas acompañan este escenario positivo. El Huila registra reducción del desempleo, avances en la disminución de la pobreza multidimensional y completa 15 años como primer productor de café de alta calidad del país, razón por la cual es reconocido como el corazón cafetero de Colombia. También lidera la producción nacional de tilapia y crece en fríjol, aguacate y cacao.

Los cinco pueblos más tranquilos del Huila para descansar, según la IA

“El Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro es mucho más que una fiesta, es la expresión de un Huila que honra su tradición, impulsa su economía y mira al futuro con confianza”, aseguró Rodrigo Villalba, gobernador del Huila y gestor del buen momento por el que está pasando el territorio opita.

Rodrigo Villalba, gobernador del Huila. Según el dirigente, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro es una expresión cultural que honra la tradición e impulsa la economía del departamento.

Una fiesta con historia viva

El Festival del Bambuco tiene raíces profundas. Nació ligado a las tradiciones campesinas y religiosas y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un evento de alcance nacional. Su realización ininterrumpida desde 1960 y su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación confirmaron su lugar como una de las expresiones festivas más importantes de Colombia.

En el corazón de la celebración está el Sanjuanero Huilense, manifestación que sintetiza la identidad del departamento. La Gobernación del Huila avanza en el Plan Especial de Salvaguarda del Sanjuanero. Esta apuesta estructural busca proteger el baile, sus prácticas y tradiciones asociadas, fortalecer a sus portadores y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones, asegurando que siga siendo un símbolo vivo y auténtico.

