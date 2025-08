Solidaridad por Colombia: una fundación que construye futuro desde la primera infancia

“Danna ingresó a nuestro programa de primera infancia, donde más de 15 mil niños han sido beneficiarios”, señala Hoyos. Esta etapa marca el inicio de un acompañamiento que no se detiene. Cuando cumplió 6 años, ingresó a Semillitas Solidarias , un programa que potencia el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la formación en valores a través del arte y el juego.

Pero la transformación no es completa si no impacta a las familias, por ello, se creó la Red de Familias Solidarias que ha formado a más de 6.000 padres, madres y cuidadores en habilidades parentales, crianza amorosa y fortalecimiento del entorno familiar. “Hemos entendido que para transformar la vida de un niño o un joven, también debemos trabajar con su familia. Sin familias fortalecidas, no hay transformación posible. Ellas son el corazón de todo lo que hacemos”, enfatizó la vocera.