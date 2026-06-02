“Ganó la democracia”: Procuraduría destaca la masiva participación de los colombianos y reivindica la estrategia de Paz Electoral

La participación ciudadana en las elecciones del pasado domingo fue la más alta en las últimas dos décadas: 24 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir a los dos candidatos que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, una movilización que fue destacada por las autoridades electorales y por organismos internacionales que monitorearon el proceso.

Al presentar el balance de la jornada, el procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que el país vivió una elección que fortaleció la institucionalidad democrática. “La democracia colombiana se ha fortalecido y tenemos que respetar los resultados que arrojaron las urnas”, afirmó.

El jefe del Ministerio Público también reivindicó los resultados de la estrategia Paz Electoral, una iniciativa que, según explicó, se ha desarrollado gracias al trabajo articulado entre distintas instituciones para blindar el proceso electoral. “Llevamos 351 días trabajando de manera decidida por la Paz Electoral y el trabajo continúa”, señaló.

Para Eljach, uno de los principales logros de la jornada fue haber disipado las dudas que durante meses rodearon el debate electoral. “Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral”, aseguró. También destacó la participación ciudadana y afirmó que el país logró avanzar frente a otro de los desafíos históricos de la democracia colombiana: “Derrotamos la abstención en las legislativas y en esta primera vuelta presidencial”, sostuvo.

Las declaraciones del procurador coinciden con los partes entregados por organismos internacionales. La Misión de Verificación de la ONU felicitó a los colombianos por una participación “inclusiva y pacífica”, mientras que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó las garantías ofrecidas por el sistema electoral y el compromiso de las autoridades con la transparencia del proceso.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo a su cargo la organización de una jornada en la que más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en Colombia y en el exterior. El despliegue incluyó más de 122.000 mesas de votación y una compleja operación logística para garantizar el desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.

El procurador destacó, además, que la elección transcurrió sin episodios que pusieran en riesgo el proceso. “No hubo un solo acto de violencia que hubiera podido poner en riesgo extremo el proceso electoral”, afirmó durante su declaración.

Ahora la atención está puesta en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, para Eljach la conclusión de la jornada es clara: “Hoy quiero decirles a los colombianos que nuestra democracia está a salvo”, afirmó antes de cerrar con el mensaje que marcó su balance de la jornada: “¡Ganó la democracia! ¡Ganó la Paz Electoral!”.