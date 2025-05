He aprendido que los trastornos alimentarios no siempre se notan. A veces se ocultan detrás de una sonrisa, un “ya comí” o una rutina estricta de ejercicios. Otras veces, detrás del silencio incómodo que produce hablar del cuerpo. Porque hablar del cuerpo, sobre todo si eres mujer, es tocar un terreno oscuro: desde los estereotipos, el juicio y la exigencia constante.

Desde muy joven entendí que para muchas mujeres el cuerpo no es simplemente un vehículo, sino una carga. Una batalla diaria entre lo que somos y lo que se espera que seamos. La sociedad nos enseña a medir nuestro valor en kilos, tallas y centímetros. Nos dicen que debemos vernos “saludables”, pero no tanto como para ocupar espacio; fuertes, pero sin dejar de ser “femeninas”; delgadas, pero con curvas en los lugares correctos. Todo esto nos atraviesa de forma silenciosa, pero poderosa.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, no son simplemente problemas de “vanidad” ni un capricho. Son enfermedades complejas con raíces profundas: baja autoestima, presión social, traumas, ansiedad, necesidad de control. Y, sin embargo, siguen siendo invisibilizados o malinterpretados. Muchas veces, quienes los padecen no reciben ayuda a tiempo porque son juzgadas antes de ser escuchadas.

Yo no escribo esto desde la distancia, lo escribo como alguien que ha sentido en carne propia esa batalla interna. Y también como alguien que ha visto a otras mujeres queridas atravesar ese dolor invisible. Por eso creo que es fundamental dejar de romantizar ciertas conductas, dejar de normalizar el autocastigo disfrazado de disciplina. Porque no, no es normal tenerle miedo a la comida. No es normal odiar el reflejo en el espejo. No es normal medir tu valor por lo que marca una balanza.