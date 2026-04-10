Empresa colombiana recibió distinción en los World Food Innovation Awards 2026

En un contexto en el que la industria alimentaria global redefine sus prioridades hacia la salud preventiva, la ciencia aplicada y la sostenibilidad, Colombia continúa consolidando su presencia en la conversación internacional del sector. En ese escenario, Padam Bienestar, empresa fundada y liderada por la empresaria colombiana Viviana Echeverri, afiliada al Círculo de Mujeres Semana Dinero, fue destacada en la más reciente edición del certamen, celebrada en Londres.

Los World Food Innovation Awards, organizados en el marco del International Food & Drink Event (IFE), reúne cada año a compañías de múltiples países que desarrollan soluciones en alimentos, bebidas e innovación nutricional. En la edición 2026 participaron propuestas de 28 países, con más de cien marcas evaluadas por un jurado especializado del sector. Padam Bienestar fue la única empresa latinoamericana nominada y obtuvo el reconocimiento ‘Commended’ en dos categorías: Best Functional Product y Best Health Innovation. Esta distinción se otorga a desarrollos que, según el jurado, presentan niveles sobresalientes de innovación, formulación y aporte al campo de la nutrición funcional.

El reconocimiento fue otorgado al producto AdaptaGut, una formulación simbiótica desarrollada en Colombia que integra probióticos multicepa, prebióticos, fibras funcionales, adaptógenos y superalimentos de origen local. Su desarrollo combina ingredientes asociados a la biodiversidad colombiana con procesos de investigación aplicada, en línea con tendencias globales enfocadas en el estudio del microbioma y la salud intestinal.

“Este reconocimiento demuestra que desde Colombia se están desarrollando soluciones en nutrición funcional, microbioma y bienestar que pueden competir y destacarse en escenarios globales”, afirma Viviana Echeverri, fundadora y CEO de Padam Bienestar.

La empresaria ha señalado en distintos espacios que el desarrollo de la compañía ha estado orientado a integrar conocimiento científico, tendencias globales en alimentación y el aprovechamiento de ingredientes locales, con el objetivo de aportar al crecimiento del sector foodtech en Colombia.

“Este reconocimiento valida nuestro trabajo en nutrición funcional basada en ciencia, con productos como AdaptaGut respaldados por evidencia, cientos de testimonios y el aval de la comunidad médica en Colombia. Además, pone el nombre de Colombia muy en alto en el ​​ámbito de la innovación alimentaria”, agrega Echeverri.

De acuerdo con información entregada por la compañía, Padam Bienestar cuenta con presencia en más de 2.000 puntos de venta en Colombia, incluyendo canales de retail, tiendas especializadas y distribución en distintos formatos. Asimismo, ha desarrollado procesos de expansión internacional con presencia en mercados como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Aruba.