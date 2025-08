Justicia de género al alcance de un whatsapp

Este proyecto acaba de darle una nominación para la primera versión del Premio Mujer Innovación, que entregará CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y Women in Tech Latam a finales de agosto.

Carolina Solano (C.S.): En Colombia, cada año se pueden llenar dos estadios El Campín con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. De ese total, solo el 3.9 por ciento de los casos llega a juicio. La mitad se archivan y la otra queda en investigación indefinida. El sistema legal está rebasado, y muchas mujeres no acceden a la justicia por miedo, por desinformación o por costos. Así nace Waias.

Carolina Solano (C.S.): Estamos desarrollando una solución automatizada para acciones de tutela, que permita reducir costos y aumentar la cobertura. A través de herramientas low code (aplicaciones con mínima cantidad de código) y agentes de IA, queremos que un abogado pueda llevar 100 casos al mes en lugar de 10, manteniendo la calidad y reduciendo el costo de una tutela a 350 mil pesos y no a un salario mínimo que son los honorarios en promedio de un profesional por gestionar este recurso.

Carolina Solano (C.S.): Estoy convencida de que este es el propósito de mi vida. He tenido que aprender desde cómo hacer reels para las redes sociales de la organización hasta replantear lo que entendemos como modestia en el mundo legal. Hoy, creo que visibilizar lo que hacemos no es egocentrismo, es empoderamiento colectivo.

Somos un equipo de siete personas. Abogadas, desarrolladores y un equipo interdisciplinario que comparte el mismo propósito: que el acceso a la justicia no sea un privilegio.

Estos reconocimientos son bálsamos. No sé si me gane el premio, pero ya estar nominada me recuerda que vamos por buen camino. Y ojalá muchas más mujeres puedan encontrar justicia en una mano extendida.