“La longevidad no es solo vivir más, es vivir mejor”: Carlos Jaramillo

Durante años, muchas mujeres han normalizado el cansancio, el insomnio y el desgaste físico y emocional como parte inevitable del éxito. Para Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, ese costo es demasiado alto y, sobre todo, innecesario. Él es el tallerista principal del bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, jornada de entrenamiento liderada por el Círculo de Mujeres Semana Dinero. En el evento, que se realizará el próximo 26 de febrero en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, Jaramillo dictará el taller Longevidad femenina: cómo construirla a tiempo, enfocado en la salud no como un lujo ni un acto de egoísmo, sino como la base para liderar con energía, claridad y sostenibilidad.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué hablar de longevidad en un encuentro de liderazgo?

CARLOS JARAMILLO (C. J.): Porque todos debemos aprender a vivir bien por más tiempo. Seguimos asociando la longevidad con evitar alguna enfermedad, pero muchas personas no tienen un diagnóstico, y aún así, no son saludables: no tienen energía, claridad mental, no disfrutan su cuerpo ni su vida. La salud no es la ausencia de enfermedad, es algo que se construye de forma consciente, cotidiana y responsable.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué errores se han normalizado entre las mujeres?

C. J.: Confundir igualdad de derechos con negación de la biología. La mujer es cíclica y atraviesa cambios hormonales, neurológicos y emocionales a lo largo de su vida, y aún así, se le exige un rendimiento lineal y constante. Muchas han aprendido a ignorar las señales del cuerpo y a normalizar el cansancio o el insomnio como precio del éxito. Liderar en guerra con la biología siempre pasa factura. Cuando una mujer entiende su cuerpo, lo respeta y lo cuida, no se vuelve menos fuerte; se vuelve más clara, más estratégica y más sostenible. Liderar no es imponerse a la vida, es aprender a moverse en coherencia con ella.

CÍRCULO DE MUJERES: Es decir, ¿la salud también es una estrategia de liderazgo?

C. J.: Totalmente, para lograr un alto rendimiento profesional se ha normalizado exigirle al cuerpo y a la mente como si fueran recursos infinitos. Y no se requieren suplementos caros ni tecnologías sofisticadas, sino hábitos diarios: cómo comemos, dormimos, nos movemos, gestionamos el estrés y nos relacionamos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuáles son las señales de alerta más frecuentes?

C. J.: Vivir diciendo “cuando me quede tiempo”. Dormir mal y minimizarlo. Comer de afán, no moverse, vivir cansada, con olvidos frecuentes o niebla mental. También problemas digestivos, infecciones recurrentes, inflamación, irritabilidad emocional o desconexión afectiva. La falta de espacios de disfrute, de relaciones profundas y de sentido del hogar, sea cual sea la definición personal de hogar. Cuando el cuerpo deja de ser un lugar de bienestar y se convierte solo en una herramienta para producir, la salud se sacrifica. Ese sacrificio siempre pasa factura.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es el primer paso para cambiar la relación con la salud?

C. J.: Detenerse y cuestionar honestamente todo lo que se ha dado por hecho sobre la salud. No para juzgarse, sino para observarse con conciencia. Yo parto de siete pilares: alimentación, actividad física, sueño, meditación o gratitud, relaciones, exposición a tóxicos y disciplina como marco que los sostiene. Revisar cada uno con una sola pregunta: ¿Esto que estoy haciendo hoy honra mi cuerpo y la vida que quiero sostener en el tiempo? Habrá cosas que se mantengan y otras que necesiten cambiar radicalmente. Lo importante es asumir el compromiso de empezar hoy, con respeto, con amor propio y con responsabilidad. Cuidarse no es egoísmo, es coherencia.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo será su taller?

C. J.: Será un taller práctico que aborda la longevidad femenina como una estrategia real de liderazgo. Parte de un cambio de mirada: dejar de normalizar el desgaste como el costo del éxito y empezar a entender la salud, la energía y la estabilidad emocional como variables clave en la toma de decisiones y en el desempeño sostenido en el tiempo. Durante la sesión se compartirán marcos de reflexión y herramientas concretas para que las participantes puedan evaluar el impacto de sus hábitos actuales y reconocer señales tempranas de agotamiento físico y emocional. A partir de esto, el taller ofrece criterios claros para construir rutinas más sostenibles, que protejan la claridad mental, la energía y la capacidad de liderazgo a lo largo de los años. No se trata de una charla teórica, sino de un espacio aplicado, diseñado para que cada participante salga con una comprensión práctica de cómo su salud influye directamente en su forma de liderar y en la calidad de sus decisiones.

