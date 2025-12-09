Lo que prepara el mayor foro de mujeres para 2026 en Colombia

La presentación del afiche del Women Economic Forum Colombia 2026, en colaboración con Google, mostró el espíritu del encuentro con una imagen de mujeres que se entrelazan con elementos digitales. La presidenta del foro, Marisol Pabón Rodríguez, contó que la decisión de enfocar el evento en inteligencia artificial surgió después de revisar las percepciones que tienen las mujeres sobre la tecnología, a la que consideran “lejana, costosa o reservada para los hombres”.

Durante el lanzamiento de Tech-Her: mujeres con tecnología, inteligencia, sabiduría y consciencia, Pabón comentó que la idea surgió de una conversación con mujeres cercanas a ella que se preguntaban por qué, si habían vivido toda la vida sin tecnología, debían integrarla ahora en sus vidas. Agregó que muchas de ellas usan su celular inteligente solo para hacer llamadas. Por esa razón, la propuesta de WEF Colombia Latam quiere mostrar a la tecnología como una realidad incontestable, pero dejando claro que puede convertirse en una aliada, si se acompaña de sentido humano.

La idea de combinar en el evento tecnología, inteligencia, sabiduría y conciencia, según la presidenta, parte de que “existe una creencia limitante según la cual la tecnología llegó para reemplazar al ser humano. Sin embargo, esta herramienta necesita a una persona que la use y la integre con sabiduría y conciencia para poder humanizarla y aprovechar su potencial”.

En este enfoque también ha trabajado María Eugenia Saldarriaga, miembro del consejo directivo y asesora del WEF Colombia Latam. Asegura que el encuentro de 2026 impulsará el potencial de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la vida de las mujeres, cuando ellas están en el centro de cada proceso de transformación e innovación. Y explica que “la tecnología impulsa el empoderamiento de la mujer al ser aplicada en ámbitos tanto cotidianos como laborales, contribuyendo a cerrar las brechas que impedían el avance de las mujeres en un mundo que históricamente las tiene subrepresentadas y con un apoyo insuficiente”. Y concluye con que “el empoderamiento económico a través de la tecnología puede traducirse en una mejora del nivel de vida, de la educación y de la economía de las mujeres y sus familias”.

Según el Foro Económico Mundial, apoyar a las mujeres en la creación y el desarrollo de empresas basadas en tecnología e inteligencia artificial podría generar entre cinco y seis billones de dólares a la producción económica mundial. La organización también advierte acerca de la persistencia de la brecha de género en el aprendizaje en línea y la participación en el sector tecnológico, con solo un 22 por ciento de mujeres en la fuerza laboral de la inteligencia artificial.

Pabón, además, explicó que su experiencia como presidenta del foro en Colombia también le ha dejado aprendizajes, entre ellos, destaca que “el empoderamiento sin economía no tiene bases sólidas, porque una mujer puede ser muy fuerte, pero si no tiene cómo sostener a sus hijos, seguirá enfrentando situaciones de maltrato o vulnerabilidad”.