Retos y desafíos de las mujeres en la vida corporativa

Marzo se ha convertido en un mes emblemático para reflexionar sobre el papel de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, más allá de las efemérides, hablar del liderazgo femenino en el entorno corporativo implica abordar una realidad cotidiana, hecha de avances, obstáculos y decisiones que transforman no solo empresas, sino también estructuras culturales.

Mi experiencia profesional —que comenzó en un mundo de finanzas dominado por hombres y ha evolucionado hasta asumir el liderazgo de dos filiales de una compañía biofarmacéutica— me ha enseñado que los mayores desafíos para las mujeres no son únicamente estructurales, sino también simbólicos. En mis inicios, el principal reto fue construir mi propio estilo de liderazgo sin tener referentes femeninos visibles. Escuché frases que revelaban sesgos arraigados, como “eres demasiado fuerte para ser mujer” o “te falta pensamiento estratégico”. Elegí responder con hechos, convencida de que el talento no tiene género.