Una mirada al presente desde el reiki y la sanación energética

Hoy agradezco el poder vivir desde lo que me apasiona y lo que me gusta, ayudar a mujeres grandiosas a conectar con ellas mismas siendo mujeres exitosas fuertes, empoderadas y líderes.

Cuando me encuentro en espacios como Mompreneurs Colombia, donde conozco mujeres líderes y exitosas, me doy cuenta de que algunas, en lo más profundo de su ser, se sienten vacías, solitarias, tratando de sostener un armazón de fortaleza para el resto, pero en su interior se sienten fatigadas, cansadas, con ganas de hacer cambios. Pero sus propios miedos no se lo permiten.

Hace unos años esa era mi situación. El éxito profesional estaba en mi vida. Permanecía ocupada asistiendo a reuniones, tomando decisiones importantes y de gran responsabilidad, muchas personas me veían logrando objetivos y alcanzando metas; recibía comentarios de admiración. Efectivamente estaba alcanzando metas, pero también atravesaba un proceso para entender que lo material y el éxito que es válido, resaltado y admirado en la sociedad, no era tan importante como mi propia validación, el reconocer mis emociones, cuidar mi salud y sostener relaciones personales de calidad.

Las señales me indicaban que debía hacer cambios: colegas fallecidos por problemas cardíacos, hermanas con cáncer, personas cercanas con problemas digestivos y gastritis; separaciones, amistades que no eran amistades sino relaciones comerciales. Poco a poco comenzaron los llamados de atención para hacer cambios. Muchas señales las ignoré porque creí que yo estaba bien, hasta qué comencé a verlo todo diferente. Me cargué de estrés laboral por ser la más responsable con el propósito de obtener los mejores resultados. Todo esto me llevó a desarrollar una alergia al sonido de las llamadas del celular. ¡No podía creerlo. Alergia al timbre del celular! Mi cuerpo hizo el gran llamado de atención.

Era hora de tomar acciones y encausarme hacia una vida que me hiciera sentir feliz, viva, sana y próspera.

Estudié opciones. Para la medicina tradicional estaba perfecta. Pero yo sabía que algo tenía que cambiar. Se abrió la puerta del camino holístico y el coaching para confrontarme duramente sobre quién era y qué quería. De una forma profunda empecé a comprender que somos mucho más que un cuerpo, una mente; somos parte de algo más grande y como individuos debemos trabajar para evolucionar nuestra alma buscando la felicidad a través de las cosas que disfrutamos hacer y aprender en nuestro día a día.

Soy Maria Fernanda Forero. Estudié y ejercí la Economía. Me formé como master coach, maestra reiki y angeóloga. Realizo coaching de vida y ejecutivo, sanación energética y gemoterapia además de la sanación reiki. Trabajo con cada consultante para ayudarle a lograr su máximo potencial. La guía que ofrezco en el plano espiritual surge del amor incondicional que emana de la fuente universal. Quienes han recurrido a mí han recibido mensajes canalizados de los ángeles que han servido para ayudar en sus procesos y han aportado sanación y claridad a sus vidas.

Este nuevo camino me ha significado poner límites, reaprender del entorno, no juzgar, escuchar, hacer acuerdos, manifestar desde la prosperidad, e incluso cuidar las palabras que uso porque tienen poder. Y por supuesto, cuidar mi cuerpo físico, mi energía y mi mente.

Hoy mi llamado es a preguntarnos cuántas veces dejamos de comer por terminar un informe, cuántas veces aplazamos las reuniones con amigos y familiares por estar cumpliendo con las responsabilidades laborales; cuántas veces dejamos que los límites de tiempo se diluyan entre nuestra vida laboral y la personal, pensando que mañana se puede recuperar el tiempo. Nos decimos: “Otro día me alimento bien, tal vez mañana vaya al médico”. Cada vez que posponemos lo importante nos perdemos de vivir el presente como algo maravilloso y mágico. Por esto es importante saber que cada cosa tiene su tiempo y su lugar.

Hoy te invito a que le des una mirada al presente y te respondas: ¿cómo estás hoy? ¿Qué te falta? ¿Cómo te sientes? ¿Estás donde realmente quieres estar?