Coaching, fortalezas y negociación: cuando el liderazgo se transforma desde adentro
En esta columna, una reflexión sobre cómo los procesos de coaching inciden en el desarrollo de fortalezas clave para la negociación y el liderazgo, demostrando que el autoconocimiento y la gestión emocional no solo complementan la formación técnica, sino que potencian acuerdos más sostenibles y humanos.
Diana Lesmes Ferrucho
18 de diciembre de 2025, 4:07 p. m.
Un estudio de Michalak y su equipo en 2015 demostró que las personas que caminaron con alegría recordaban más palabras positivas que aquellas que lo hicieron en estado de tristeza. Foto: Cortesía Carolina Lesmes
