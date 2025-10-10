Toda una casualidad. Así fue como comenzó la historia de Pedro “Perico” Cornejo y Marina Zambrano, dos exitosos profesionales que hace 15 años le dieron un giro a su vida y decidieron apostarle a un sueño: Mentes Expertas, un proyecto con el que hoy llegan a una comunidad de más de cuatro millones de personas en 14 países y que los ha posicionado como referentes mundiales en el campo de la felicidad, la motivación y la actitud positiva.

Tras el éxito de sus libros, videos y conferencias en distintos países del mundo, esta pareja de españoles, junto con la reconocida médica Marián Rojas-Estape, aterrizarán en Colombia para compartir una experiencia que no solo busca la transformación y la inspiración, sino también la generación de espacios de catarsis colectiva para miles de asistentes. La cita será el 21 de octubre en Medellín y el 22 de octubre en Bogotá, en el Movistar Arena.

Pedro “Perico” Cornejo y Marina Zambrano, fundadores de Mentes Expertas. | Foto: Cortesía Mentes Expertas

“Llegar a Colombia nos llena de orgullo y de satisfacción, porque entre más personas puedan escuchar nuestro mensaje, mucho mejor. Es la primera vez que vamos a estar en el país y nuestro objetivo es pintarlo de azul, que es el color de Mentes Expertas”, afirmó Marina Zambrano.

La fundadora aseguró que la mejor definición del trabajo que realiza Mentes Expertas la hizo su hija de seis años. En una clase del colegio, tratando de explicar el trabajo de sus padres, dijo: “Es una fábrica para hacer buenas personas”. Y no se equivocó.

Mentes Expertas, contó Cornejo, nació en una etapa de sus vidas en la que “todo estaba bien”. Ambos atravesaban un gran momento profesional y, por supuesto, pensar en renunciar a esa vida ponía en juego muchas cosas, especialmente la estabilidad. Pero todo cambió cuando Cornejo asistió a una conferencia y, animado por su esposa, se convenció de que la felicidad y la actitud podían entrenarse. Y entonces se lanzaron.

Comenzaron a organizar conferencias por toda España, transmitiendo el mensaje de que “ser más feliz y hacer más felices a los demás” estaba al alcance de las manos de cualquier persona capaz de poner todo su empeño.

“Hemos aprendido la importancia de eliminar esa tendencia de vivir desanimamos y lo que eso produce en nuestro cuerpo. Descubrimos lo importante que es darse cuenta de esto, atacarlo y cambiar el estado de ánimo. Hoy sabemos que la felicidad no es un estado, es una decisión, ya que todos podemos decidir cómo vivir, entendiendo que lo importante no es lo que recibes, sino cómo lo gestionas”, precisó Cornejo.

Ambos destacaron la importancia de vivir en el presente como uno de sus aprendizajes más significativos, sobre todo cuando la mayoría de personas están preocupadas viviendo en el pasado o en el futuro. “Cuando somos conscientes, vivimos la vida con sentido”, explicó la pareja, destacando valores clave como el sentido del humor, la lealtad, la amistad y la humildad. El objetivo no es brillar, sino intentar iluminar a los demás.

Romper barreras

“Las barreras somos nosotros mismos. Todo está en nuestro cerebro”, dijo Zambrano. La experta explicó que el secreto de las personas que van por la vida sonriendo es porque así lo han decidido, entrenando la mente y la actitud. “La actitud es lo único que podemos controlar al ciento por ciento. Yo creo que una buena actitud es la mejor medicina para la vida”, puntualizó.

Mentes Expertas es uno de los eventos de bienestar más importantes a nivel mundial. | Foto: Cortesía Mentes Expertas

Pero la felicidad no puede ser un estado permanente: es imposible. “Hay momentos en los que amerita caer y volver a levantarse. Es aprender a manejarlos, a perdonar y ser agradecidos. Se trata de dar la mejor versión de sí mismo cada día”, precisó Zambrano.

Por eso Cornejo advirtió que los tiempos que vive la sociedad hoy “son complejos” y que, pese a vivir un momento más acelerado, de desinformación y aislamiento, “es necesario parar para conquistar nuestra mente, nuestra salud mental y cambiar nuestros hábitos”, añadió.

Mentes Expertas busca propiciar espacios para reflexionar e intentar volver a construir una sociedad para “compartir, sentir, decir, abrazar y querer. Eso es lo que somos: recordar todas las cosas bonitas, lo que le da magia a la vida”, finalizaron los fundadores.