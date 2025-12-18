Opinión
De impostora a infiltrada: la voz que sabotea tu liderazgo
En esta columna, una reflexión sobre cómo el síndrome del impostor opera como un “infiltrado” emocional que sabotea la confianza y la ambición de muchas mujeres líderes, y propone la integración emocional del propio valor como camino para recuperar legitimidad, visibilidad y un liderazgo más auténtico.
Luchy Mejía
18 de diciembre de 2025, 5:19 p. m.
Detrás de esa duda constante hay una emoción que rara vez se nombra: la insuficiencia. No es un miedo puntual, sino un filtro que distorsiona todo. Lo logrado se atribuye a la suerte, al exceso de esfuerzo o a circunstancias ideales. Foto: SEMANA
