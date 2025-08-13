Suscribirse
María Carolina Cortés Arce

Opinión

El avión: un elemento transformador de realidades

En ciudades como Leticia, Arauca o Quibdó volar no es un lujo, es una necesidad. Es el puente que conecta a un paciente con un tratamiento médico o a una comunidad con el resto del país. Se necesitan políticas públicas que incentiven el acceso a regiones remotas para propiciar el desarrollo de Colombia.

Por: María Carolina Cortés Arce
13 de agosto de 2025

En América Latina hay muchas palabras que usamos todo el tiempo, pero pocas tan poderosas como ‘acceso’. Acceso a la educación, a la salud, al empleo, a servicios públicos, etc. Y en ese sentido, quienes trabajamos en la industria de la aviación podemos afirmar con absoluta certeza que, sin conectividad, no hay acceso. Y sin acceso, no hay desarrollo.

Durante estos años trabajando en el mundo de la aviación — y sobre todo, desde la visión de un país tan geográficamente diverso como Colombia— cada vez me convenzo más de algo: cuando un avión despega y una persona vuela por primera vez, el acceso se convierte en una herramienta que cierra brechas. Cuando llevamos vuelos a regiones apartadas, no estamos simplemente transportando pasajeros, estamos conectando negocios, abriendo puertas al empleo, al crecimiento económico, y a un mundo de nuevas oportunidades para la región que durante muchos años permaneció aislada.

Contexto: ‘Los directivos deben promover órganos más diversos’: María Carolina Cortés

No se trata de una percepción personal, las cifras lo respaldan. En América Latina y el Caribe, la aviación genera más de 4,9 millones de empleos y aporta alrededor de 153 mil millones de dólares al PIB regional. En Colombia, el sector representa cerca del 2,7 por ciento del PIB y genera cerca de 600.000 empleos. Según la IATA, cada 100 nuevos pasajeros movilizados generan, en promedio, 98 empleos directos e indirectos. ¿El mensaje? Acceso, acompañado de conectividad es sinónimo de impacto económico y social.

Cuando hablamos de ciudades como Leticia, Arauca o Quibdó, estamos hablando de territorios donde volar no es un lujo, es una necesidad. Ahí es donde la aviación hace la diferencia entre el aislamiento y la posibilidad. Es el puente que conecta a un paciente con un tratamiento médico, a un agricultor con un mercado, a una comunidad con el resto del país.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Y con cada nueva operación se activa una cadena de valor: transportes, hoteles, comercio, turismo, agricultura, cultura, entre otros. El avión no solo aterriza, siembra.

Ahora bien, el gran reto —y también la gran oportunidad— es lograr que este acceso se mantenga, más frecuente, más consistente. Que volar no sea solo una opción para unos pocos, sino una herramienta cotidiana para miles.

Desde la aviación tenemos la responsabilidad —y la satisfacción— de abrir caminos. Pero también necesitamos del apoyo de todos: de políticas públicas que incentiven el acceso y operación en regiones remotas, de infraestructura que esté a la altura del desafío, y de un compromiso colectivo por entender que volar es, ante todo, una forma de transformar.

Contexto: Confianza: el activo invisible que Colombia necesita reconstruir

Hoy, más que nunca, hablar de acceso no se reduce a una conversación técnica o económica. Es una conversación profundamente humana porque cuando hay acceso, hay oportunidades. Cuando hay conectividad, hay futuro. Y cuando hay decisión de llegar a todos los rincones, nace un país más equitativo, más visible y fuerte.

Ese es el vuelo que vale la pena seguir tomando. Y debemos abrir oportunidades para llevarlos a todos a bordo.

María Carolina Cortés Arce, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Reputación de Avianca

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Dónde vive Messi en Miami? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

2. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

3. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

4. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

5. Piden a millones de estadounidenses evitar el sol en estos estados por “condiciones peligrosamente calurosas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AviancaaviónCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.