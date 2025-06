Con los años entendí algo esencial: esos ‘no’ no están diseñados para detenernos, sino para probarnos. Porque todo líder visionario, tarde o temprano, se enfrentará al rechazo y la clave no está en evitarlo, sino en aprender a caminar con él.

Pienso en Mario Hernández, ícono del emprendimiento colombiano. Su historia me inspira profundamente. La adversidad fue una constante en su camino, pero su creatividad, persistencia y determinación lo llevaron al éxito. Esa terquedad lúcida —que no grita, pero tampoco se rinde— es la que transforma el ‘no’ en un impulso.

La periodista española, Esther Paniagua, referente en ética digital, fue rechazada por varias editoriales cuando quiso escribir sobre inteligencia artificial. Afirmaban que era un tema de poco interés. Ella persistió. Hoy escribe en El País, The Guardian y es autora del libro ‘Error 404′, lectura imprescindible para entender el futuro digital. Su historia demuestra que el rechazo no siempre es falta de talento, sino de visión por parte del entorno.

Contactaba empresa por empresa buscando un ‘sí’. A veces me escuchaban. Muchas veces no. La frase más común era: ‘No, gracias’. Y sí, ¡claro que me afligía! Pero no me detuve.