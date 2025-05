Liderar sin imitar: lo que la visión femenina aporta a la logística

Pero por un momento dudé. Pensé que, para que me tomaran en serio, debía imitarlos: hablar más fuerte, ser más firme, esconder cualquier atisbo de duda.

Pero hoy, después de más de 15 años dirigiendo mi compañía de logística nacional —en un sector masculinizado— puedo decirte con certeza algo que me costó años comprender: no tengo que parecerme a nadie, tomé la decisión de liderar desde lo que soy. Y eso hizo la diferencia.

Desde Alianza Logística he construido una compañía que sigue expandiéndose, pero que también cuida a sus colaboradores, que los forma, que dignifica y prioriza al ser humano. No tuve que renunciar a mi empatía ni a mi sensibilidad. Las convertí en herramientas de gestión. La escucha activa se volvió estrategia. La cercanía, una ventaja. El propósito, nuestra guía.

Después de una pandemia, bloqueos portuarios, crisis de abastecimiento y cambios radicales en el mercado laboral, ¿seguimos creyendo que la única forma de liderar es con voz de mando y decisiones en solitario? Yo creo que no.

Ahí es donde el liderazgo femenino tiene tanto que aportar. No porque seamos mejores, sino porque miramos distinto. Porque en lugar de repetir, podemos renovar.

Durante años se ha hablado de “incluir mujeres” en posiciones de liderazgo. Pero muchas veces esa inclusión viene con condiciones no escritas: puedes estar, puedes decidir, siempre y cuando te comportes como los demás.

Hoy quiero decirles algo, especialmente a las mujeres que sienten que por su manera de ver el mundo no encajan: no están solas y no están equivocadas. Permitir que su esencia acompañe sus decisiones con profesionalismo y responsabilidad, harán que los resultados impacten positivamente las organizaciones y sus entornos.