ESG: la brújula del nuevo valor corporativo

Para empezar, la sostenibilidad ha dejado de ser un añadido para convertirse en un pilar estratégico fundamental del panorama empresarial actual. El enfoque ESG, (Ambiental, Social y de Gobernanza; Environmental, Social and Governance por sus siglas en inglés) redefine la sostenibilidad corporativa, ya que no solo busca mitigar impactos, sino también generar un valor positivo y medible para la sociedad y el entorno, pues lo que no se mide no existe.