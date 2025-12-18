Inteligencia artificial y empleo en Colombia: ¿aliada estratégica o amenaza silenciosa?

En esta columna, una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral colombiano, profundizando brechas existentes, pero también abriendo oportunidades, y sobre la urgencia de una estrategia país que permita que la tecnología impulse la equidad y no la exclusión.

Algunos sectores ya sienten con mayor fuerza esta presión. Las labores administrativas, como las de asistentes, digitadores o auxiliares contables, son fácilmente automatizables. Lo mismo ocurre con los call centers y los servicios de atención al cliente, donde los chatbots y los sistemas de respuesta automática avanzan con rapidez. Foto: SEMANA