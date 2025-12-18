Opinión
Inteligencia artificial y empleo en Colombia: ¿aliada estratégica o amenaza silenciosa?
En esta columna, una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral colombiano, profundizando brechas existentes, pero también abriendo oportunidades, y sobre la urgencia de una estrategia país que permita que la tecnología impulse la equidad y no la exclusión.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Diana Lorena Gómez Zuluaga
18 de diciembre de 2025, 5:03 p. m.
Algunos sectores ya sienten con mayor fuerza esta presión. Las labores administrativas, como las de asistentes, digitadores o auxiliares contables, son fácilmente automatizables. Lo mismo ocurre con los call centers y los servicios de atención al cliente, donde los chatbots y los sistemas de respuesta automática avanzan con rapidez. Foto: SEMANA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento