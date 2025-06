Inteligencia emocional: el nuevo lenguaje del poder global

El término ‘inteligencia emocional’ ya no sorprende a nadie. Está presente en manuales de liderazgo, sesiones de coaching y hasta en algoritmos de selección de personal. Sin embargo, su banalización ha generado un riesgo: pensar que se trata de sonreír más, escuchar con atención o hacer preguntas empáticas en reuniones. Eso no es inteligencia emocional. Eso es protocolo.

La verdadera inteligencia emocional no es cómoda, ni siempre amable. Es una práctica diaria de autoconciencia radical, de regulación interna frente a la presión, de valentía para enfrentar conflictos sin anestesia emocional y, sobre todo, de presencia. Una persona emocionalmente inteligente no reacciona: responde. No impone: influye. No se protege tras excusas: se muestra con humanidad y claridad.